2019-04-01T19:44:06+03:00
Общество

Приграничные районы Псковской области и Эстонии получат 5 миллионов евро на развитие

Проект сотрудничества направлен на поддержку фермеров и предпринимателей
Виталий Суриков
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Псковская область проследит за выполнением работ, выполняемых по гранту, на своей территории.Псковская область проследит за выполнением работ, выполняемых по гранту, на своей территории.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Приграничные районы Псковской области (Печорский) и Эстонии (Сетомаа) получат 5 миллионов евро на развитие. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе администрации региона, уже подписан грантовый контракт в рамках приграничного сотрудничества «Россия — Эстония».

Предполагается, что новый проект поможет развитию фермерства и предпринимательства на приграничных землях. Все жители смогут пользоваться обновленной инфраструктурой, например 20 километрами новых дорог. Предприниматели откроют для себя новые рынки сбыта за счет оборудования в районных центрах, Печорах и Вярске, торговых точек. Не обойдется и без обучающих программ.

В свою очередь туристическое направление тоже не останется без внимания. На территории приграничных районов появятся пешеходные и велосипедные маршруты.

КОНКРЕТНО

Немногим больше 80% бюджета от проекта, а это 4 миллиона евро, - средства грантовой программы. Остальную часть будет финансировать Псковская область и Эстония.

ИСТОЧНИК KP.RU

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