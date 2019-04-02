2019-04-02T09:43:01+03:00
Происшествия

Девять лет в тюрьме проведет убивший свою сожительницу пскович

Мужчина таким образом решил расквитаться за старые обиды
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Обвинительный приговор суда отправит преступника в тюрьму.Обвинительный приговор суда отправит преступника в тюрьму.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове суд вынес приговор 48-летнему мужчине, которого обвиняли в убийстве своей сожительницы. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, в тюрьме злоумышленник проведет ближайшие девять лет.

Инцидент произошел в период с 17 по 19 июля 2017 года. Как стало известно следователям, 59-летняя потерпевшая и злоумышленник находились в квартире в Пскове, где и проживали. Между ними начался конфликт. Причиной послужили давние обиды, которые накопились у сожителей. Во время ссоры мужчина сильно разозлился и схватился за нож. Удар пришелся в грудь женщины. Рана оказалась смертельной, через некоторое время потерпевшая скончалась.

Суд постановил, что все собранные доказательства против псковича достаточно весомые, чтобы вынести обвинительный приговор. Свое наказание преступник будет отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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