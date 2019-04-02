2019-04-02T10:09:24+03:00
Происшествия

В Псковской области за сутки произошло 27 палов травы

Также спасатели зарегистрировали один лесной пожар
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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За сутки спасатели выезжали на 28 вызовов, связанных с тушением сухой растительности.За сутки спасатели выезжали на 28 вызовов, связанных с тушением сухой растительности.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области за сутки произошло 27 палов травы. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного регионального управления МЧС России, огонь распространился на 16 гектаров полей.

- Всего за время введения пожароопасного периода зафиксировано 307 случаев пала травы, - подвел предварительный итог сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - С 22 марта сгорело 200 гектаров сухой растительности.

Кроме палов травы в Себежском районе спасатели выезжали на тушение лесного пожара. Он распространился на площади 0,4 гектара недалеко от поселка Идрица. Всего за последний месяц произошло уже три лесных пожара на площади 0,76 гектара.

КОНКРЕТНО

Спасатели призывают во время уборки дачных участков не сжигать сухую траву, а также не поджигать растительность на полях.

КСТАТИ

Первый лесной пожар в 2019 году в Псковской области также произошел в Себежском районе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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