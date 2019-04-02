В гаражном кооперативе на улице Индустриальной в Пскове сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 10:39 2019-04-02T10:39:01+03:00

За сутки в Пскове и Псковском районе полностью сгорели два автомобиля. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В гаражном кооперативе в Пскове сгорел автомобиль отечественного производства. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, еще на одной машине обгорело лакокрасочное покрытие.

- Вызов поступил 1 апреля в 17.31. Кроме этого рядом с автомобилями сгорел мусор и сухая растительность, - пояснил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. Но с чего именно начался пожар установить не удалось.

Еще один автомобиль сгорел в деревне Череха Псковского района в ночь с 1 на 2 апреля. Иномарка была полностью охвачена огнем, когда к ней подоспели два пожарных автомобиля и семь спасателей.. Специалисты, поле изучения места происшествия, пришли к выводу, что это поджог. Правоохранительные органы займутся поисками злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU