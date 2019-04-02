Островского депутата осудили за призыв к терроризму и его оправдание

СЕГОДНЯ 10:39 2019-04-02T10:39:17+03:00

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Московский окружной военный суд провел выездное заседание в Пскове, где вынес приговор депутату Островского Собрания Аркадию Маркову за призывы к терроризму и его оправдание. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, депутат разместил фрагмент из одного из телевизионных сериалов у себя на странице «Вконтакте».

В этой сцене один бывший офицер ФСБ убивает другого, действующего, за нарушение советской присяги. Помимо этого, депутат добавил к публикации с видео свой личный комментарий. А позже в своем кабинете показал этот фрагмент своему знакомому.

Суд посчитал все данные действия публичными призывами и оправданием терроризма. Кроме того, следствие считает, что он также призывал изменить государственный строй и вернуться к Конституции СССР образца 1977 года. Суд вынес приговор и назначил административное наказание – штраф в размере 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU