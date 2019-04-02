В Великолукском районе две мошенницы из Белоруссии обманули пять магазинов

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-02T11:38:04+03:00

Мошенницы психологически воздействовали на продавца, объясняя ему, что они уже передали ему деньги. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Великих Луках вынесли приговор двум гражданкам Республики Беларусь, занимавшимся кражами и мошенничеством на территории всего Великолукского района. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, они применяли мошенническую схему, завязанную на ловкости рук и психологическом воздействии на продавцов магазинов.

Женщины, 34 и 36 лет, передвигались по территории района на автомобиле «ВАЗ». Они заходили в различные торговые точки и несли на кассу товар, стоимость которого не превышала тысячи рублей. Здесь злоумышленницы демонстрировали купюру достоинством пять тысяч рублей, вводя продавцов в заблуждение тем, что, якобы, уже передали деньги. Напарницы оставались со своими деньгами, завладевали сдачей и товаром, после чего скрывались. От их действий пострадали пять магазинов, общий ущерб – около 50 тысяч рублей.

За совершенные преступления суд назначил наказание – 1 год и 20 дней лишения свободы в колонии поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU