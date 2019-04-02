2019-04-02T13:15:16+03:00
Происшествия

Пскович месяц незаконно сливал дизельное топливо с локомотива

За правонарушение злоумышленник ответит перед законом
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Следователи продолжают восстанавливать все обстоятельства кражи дизельного топлива с локомотива, находящегося в депо.Следователи продолжают восстанавливать все обстоятельства кражи дизельного топлива с локомотива, находящегося в депо.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пскове на скамье подсудимых окажется местный 27-летний житель, осуществивший кражу дизельного топлива из железнодорожного локомотива. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков», мужчина совершил кражу топлива из локомотива, находившегося у сервисного депо «Дно – Псковское».

Подозреваемый сливал топливо в пластиковые канистры по 10 литров в течение всего марта. Он прятал их неподалеку, а под прикрытием темноты вывозил с территории депо на велосипеде. Похищенное топливо хранил у себя дома, собирался перепродать его третьим лицам. При обыске дома у подозреваемого сотрудники полиции нашли больше пяти таких канистр.

Общий ущерб транспортной организации, которой принадлежит локомотив, составил около 2,5 тысяч рублей. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. За содеянное мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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