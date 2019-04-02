В Псковскую область поступило 250 тысяч прививок от бешенства для вакцинации диких животных

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-02T14:27:01+03:00

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В Псковскую область поступило 250 тысяч прививок от бешенства. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, все их направят на вакцинацию диких животных.

Такая работа продолжается уже не первый год. Только за 2018 год удалось снизить уровень заболеваемости на 9 пунктов. Тогда Псковской области выделили 400 тысяч вакцин, за счет чего были привиты не только дикие, но и больше 25 тысяч домашних животных.

Также комитет по ветеринарии Псковской области продолжает следить за уровнем заболеваемости другими вирусами. Например, за прошлый год специалисты выявили только один случай африканской чумы у свиней. И то заболело дикое животное, а не домашнее.

Следят специалисты и за размножением бездомных животных, в частности собак. Больше 1100 бездомных дворняг стерилизовали или кастрировали. 600 псов нашли новый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU