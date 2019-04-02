В Островском районе за кражу мопедов и велосипедов задержали семерых школьников

СЕГОДНЯ 15:37 2019-04-02T15:39:26+03:00

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В Островском районе в результате продолжительного расследования полицейским удалось поймать семерых школьников, укравших несколько велосипедов и мопедов. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, кражи совершались в период с мая по декабрь 2018 года. Транспортные средства похищались из подъездов домов и территорий, прилегающих к частным домам. Всего в банде было семеро учащихся местных общеобразовательных учреждений, действовавших по предварительному сговору. Похищенные транспортные средства частично разбирались, перекрашивались и перепродавались либо по частям, либо целиком. Родители школьников обязаны будут возместить стоимость похищенного. Кроме того на них наложен дополнительный штраф за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своих детей. Самим подозреваемым, поскольку им уже исполнилось 14 лет, теперь грозит реальный тюремный срок, до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU