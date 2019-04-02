Следственные комитеты России и Белоруссии сотрудничают на протяжении 22 лет
Следственные комитеты России и Белоруссии продолжают обмениваться опытом и вести совместную работу на протяжении 22 лет. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного комитета России, сегодня главы ведомств обменялись поздравительными телеграммами в честь Дня единения народов России и Республики Беларусь, который ежегодно празднуется 2 апреля.
Особенно плотная совместная работа проводится силами сотрудников следственного управления следственного комитета России Псковской области, поскольку она граничит с Республикой Беларусь. В рамках подписанных соглашений проводятся нескольких видов совместных мероприятий – раскрытие преступлений, расследование и предупреждение преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, противодействие коррупции.
Между ведомствами проводятся двусторонние стажировки специалистов. Кроме того, тесное сотрудничество присутствует и оздоровительной сфере – проводятся соревнования по футболу и другие массовые спортивные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU