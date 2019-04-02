2019-04-02T20:15:40+03:00
Общество

Следственные комитеты России и Белоруссии сотрудничают на протяжении 22 лет

Ведомства и дальше планируют работать совместно для выявления преступников
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Следственные управления России и Белоруссии борются с преступностью уже на протяжении 22 лет.Следственные управления России и Белоруссии борются с преступностью уже на протяжении 22 лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Следственные комитеты России и Белоруссии продолжают обмениваться опытом и вести совместную работу на протяжении 22 лет. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного комитета России, сегодня главы ведомств обменялись поздравительными телеграммами в честь Дня единения народов России и Республики Беларусь, который ежегодно празднуется 2 апреля.

Особенно плотная совместная работа проводится силами сотрудников следственного управления следственного комитета России Псковской области, поскольку она граничит с Республикой Беларусь. В рамках подписанных соглашений проводятся нескольких видов совместных мероприятий – раскрытие преступлений, расследование и предупреждение преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, противодействие коррупции.

Между ведомствами проводятся двусторонние стажировки специалистов. Кроме того, тесное сотрудничество присутствует и оздоровительной сфере – проводятся соревнования по футболу и другие массовые спортивные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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