2019-04-02T20:39:56+03:00
Спорт

Сборная юных шахматистов Псковской области вернулась с наградами с 15-го первенства России

Первенство по русским шахматам (таврелям) проходило в Москве 30 марта
Дмитрий Мезенцев
Поделиться:
В 15-ом первенстве России по игре в таверли участвовали трое юных псковичей. Фото: группа "Таверли. Русские шахматы" в социальной сети "Вконтакте".В 15-ом первенстве России по игре в таверли участвовали трое юных псковичей. Фото: группа "Таверли. Русские шахматы" в социальной сети "Вконтакте".
Изменить размер текста:

Юные шахматисты из сборной Псковской области по русским шахматам (таврелям) вернулись с наградами с 15-ого первенства России. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, первенство по русским шахматам проходило 30 марта в Москве.

В соревнованиях приняли участие шахматисты из Псковской, Смоленской, Нижегородской, Владимирской, Московской областей. Псковскую область представляли трое ребят из Центра спортивной подготовки: Кирилл Титов, Николай Зиновьев и Татьяна Коршакова. По итогам соревнований Кирилл Титов из Великих Лук стал лучшим в возрастной категории 13-12 лет, Николай Зиновьев занял 9 место. Татьяна Коршакова завоевала серебряную награду среди девочек старшей группы, 2001-2005 годов рождения. Подготовкой шахматистов занимались тренера Валентин Власов и Виктор Попов. Призеры были награждены памятными подарками, медалями и дипломами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Псковский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове появится центр проката средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями
Следственные комитеты России и Белоруссии сотрудничают на протяжении 22 лет
ПсковГУ окажет бесплатную юридическую помощь людям с ограниченными возможностями
В Островском районе за кражу мопедов и велосипедов задержали семерых школьников
В Псковскую область поступило 250 тысяч прививок от бешенства для вакцинации диких животных
Пскович месяц незаконно сливал дизельное топливо с локомотива
В Великолукском районе две мошенницы из Белоруссии обманули пять магазинов
Островского депутата осудили за призыв к терроризму и его оправдание
В гаражном кооперативе на улице Индустриальной в Пскове сгорел автомобиль
В Псковской области за сутки произошло 27 палов травы
Девять лет в тюрьме проведет убивший свою сожительницу пскович
Приграничные районы Псковской области и Эстонии получат 5 миллионов евро на развитие
Должность руководителя комитета по охране памятников Псковской области покинула Елена Яковлева
В Пскове сотрудники ДПС задержали пьяного нарушителя после долгой погони
Руководитель управления информационной политики администрации Псковской области Олег Добрынин покинул пост
С 10 апреля в Псковской области начнет действовать запрет на использование судов с моторами
В интернете обсуждается шутка о переводе футболистов Кокорина и Мамаева в псковское СИЗО
Натравившему собаку на прохожих великолучанину грозит пять лет тюрьмы
В Дно мужчина отравился угарным газом во время пожара в своей квартире
В школах Гдовского района прокуратура обнаружила отсутствие двухразового питания
Спасатели зафиксировали первый в 2019 году лесной пожар в Псковской области
В Невеле жители недалеко от автостанции нашли минометную мину