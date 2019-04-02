Сборная юных шахматистов Псковской области вернулась с наградами с 15-го первенства России
Юные шахматисты из сборной Псковской области по русским шахматам (таврелям) вернулись с наградами с 15-ого первенства России. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, первенство по русским шахматам проходило 30 марта в Москве.
В соревнованиях приняли участие шахматисты из Псковской, Смоленской, Нижегородской, Владимирской, Московской областей. Псковскую область представляли трое ребят из Центра спортивной подготовки: Кирилл Титов, Николай Зиновьев и Татьяна Коршакова. По итогам соревнований Кирилл Титов из Великих Лук стал лучшим в возрастной категории 13-12 лет, Николай Зиновьев занял 9 место. Татьяна Коршакова завоевала серебряную награду среди девочек старшей группы, 2001-2005 годов рождения. Подготовкой шахматистов занимались тренера Валентин Власов и Виктор Попов. Призеры были награждены памятными подарками, медалями и дипломами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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