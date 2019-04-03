На окраине Пскова жители обнаружили минометную мину

СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-03T09:51:53+03:00

На место происшествия сразу же выехали спасатели

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На окраине Пскова жители улицы Войсковой обнаружили взрывоопасный предмет. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, об этом они сразу сообщили спасателям.

- Вызов на пульт диспетчера поступил 2 апреля. Предмет находился в поле недалеко от дома № 40, - рассказал сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. - Специалисты поисково-спасательного отряда Пскова определили, что это 82-миллиметровая минометная мина. Предположительно, она относится к периоду Великой Отечественной войны.

Опасное место спасатели оцепили, после чего приступили к обезвреживанию. Взрывоопасный предмет больше не угрожает жителям улицы Войсковой.

КСТАТИ

Несколько дней назад недалеко от автостанции в Невеле жители города также обнаружили минометную мину (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU