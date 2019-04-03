На окраине Пскова жители обнаружили минометную мину
На окраине Пскова жители улицы Войсковой обнаружили взрывоопасный предмет. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, об этом они сразу сообщили спасателям.
- Вызов на пульт диспетчера поступил 2 апреля. Предмет находился в поле недалеко от дома № 40, - рассказал сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. - Специалисты поисково-спасательного отряда Пскова определили, что это 82-миллиметровая минометная мина. Предположительно, она относится к периоду Великой Отечественной войны.
Опасное место спасатели оцепили, после чего приступили к обезвреживанию. Взрывоопасный предмет больше не угрожает жителям улицы Войсковой.
КСТАТИ
Несколько дней назад недалеко от автостанции в Невеле жители города также обнаружили минометную мину (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU