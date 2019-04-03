В Невельском районе пограничники задержали 20 тонн лома черных металлов

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-03T10:07:07+03:00

Больше 20 тонн металла вез на грузовике мужчина, в надежде продать это все в России. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Изменить размер текста: A A

В деревне Лобок Невельского района, недалеко от российско-белорусской границы сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области службы задержали машину с двадцатью тоннами лома черных металлов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства, примерная стоимость задержанного груза составляет больше 250 тысяч рублей.

Грузовой автомобиль «МАЗ», за рулем которого находился 46-летний гражданин Белоруссии, пытался въехать в Россию. При полном осмотре осмотре грузовика пограничники в прицепе обнаружили лом черных металлов, товарно-сопроводительные документы на который у водителя отсутствовали. Откуда именно был взят груз, водитель пояснить сотрудникам ведомства не смог. В беседе он отметил, что собирался все это продать на территории России и получить большую сумму денег.

Теперь этим займутся правоохранительные органы России и Белоруссии. Им предстоит выяснить, откуда мужчина достал металлолом.

ИСТОЧНИК KP.RU