В Невельском районе пограничники задержали 20 тонн лома черных металлов
В деревне Лобок Невельского района, недалеко от российско-белорусской границы сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области службы задержали машину с двадцатью тоннами лома черных металлов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства, примерная стоимость задержанного груза составляет больше 250 тысяч рублей.
Грузовой автомобиль «МАЗ», за рулем которого находился 46-летний гражданин Белоруссии, пытался въехать в Россию. При полном осмотре осмотре грузовика пограничники в прицепе обнаружили лом черных металлов, товарно-сопроводительные документы на который у водителя отсутствовали. Откуда именно был взят груз, водитель пояснить сотрудникам ведомства не смог. В беседе он отметил, что собирался все это продать на территории России и получить большую сумму денег.
Теперь этим займутся правоохранительные органы России и Белоруссии. Им предстоит выяснить, откуда мужчина достал металлолом.
ИСТОЧНИК KP.RU