В Псковской области за сутки зафиксировано 43 пала травы

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-03T10:35:56+03:00

За время действия пожароопасного периода произошло 350 таких случаев

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В Псковской области за сутки зафиксировано 43 случая палов сухой травы. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного регионального управления МЧС России, сгорело 39 гектаров растительности.

- За время действия пожароопасного периода, который начался с 22 марта, зарегистрировано 350 палов травы, - отметил сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. - Общая площадь возгораний - 239 гектаров.

Также спасатели за 2 апреля потушили один лесной пожар. Он произошел в Себежском районе в трех километрах от деревни Дедино. Площадь возгорания составила 0,1 гектара.

КОНКРЕТНО

За предыдущие сутки в Псковской области спасатели зафиксировали 27 палов травы и один лесной пожар (подробнее)

КСТАТИ

За 2019 год к 3 апреля спасатели зафиксировали 4 лесных пожара. За это время сгорело 0,86 гектара растительности.

ИСТОЧНИК KP.RU