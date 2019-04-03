В Пскове пройдет ежегодный киберфестиваль «Кубок Простории»
В Пскове 13 апреля в 14:00 состоится киберфестиваль «Кубок Простории». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, данное событие станет самым грандиозным за всю историю данного соревнования по количеству представленных площадок и активностей.
Центральным событием станет Чемпионат Псковской области по главным киберспортивным дисциплинам - Clash Royale, Dota 2, CS:GO и чемпионат Пскова в дисциплинах FIFA 19 и Hearthstone. Победители Чемпионата области будут защищать честь региона на Чемпионате России по киберспорту – 2019.
Помимо соревнований для гостей фестиваля предусмотрен огромный выбор различных занятий и выставок: полеты на квадрокоптерах, демонстрация современной робототехники и очков виртуальной реальности, соревнования по «панна-футболу», выставка стендовых моделей, розыгрыши призов и подарков. Самым маленьким гостям также найдется занятие - леготека, настольные игры, виртуальный дельтаплан.
ИСТОЧНИК KP.RU
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