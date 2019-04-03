Назначен новый руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области

СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-03T15:27:10+03:00

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Стало известно имя нового руководителя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» источник в аппарате администрации региона, исполняющим обязанности председателя ведомства станет уроженка области Наталья Тихомирова.

Она выпускница Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета по специальности «инженер-строитель». Также у Натальи Тихомировой есть два высших образования по специальностям «эксперт-менеджер объектов культурного наследия» и «архитектор-реставратор». Сейчас чиновница продолжает обучение в аспирантуре.

Наталья Тихомирова готова к тому, чтобы приступить к работе.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

До недавнего времени работала в Санкт-Петербурге как в государственных структурах, так и в реставрационных кампаниях. Наталья Тихомирова принимала участие в сохранении и реставрации памятников северной столицы и пригородов.

КОНКРЕТНО

Ее предшественница, Елена Яковлева, 1 апреля покинула должность руководителя комитета о охране объектов культурного наследия. О новом месте работы Елены Александровны пока не сообщается (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU