Юный пскович представит Россию на чемпионате Европы по тхэквондо

СЕГОДНЯ 12:53 2019-04-03T12:53:40+03:00

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Юный псковский спортсмен Денис Стволов вошел в состав сборной России по тхэквондо, которая отправится на Чемпионат Европы в итальянский город Римини. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в комитете спорта и физической культуры Псковской области, Денис вошел в состав сборной потому что выиграл чемпионат и первенство России по тхэквондо ITF в спарринге свыше 60 килограммов среди школьников 11-13 лет.

Спортсмен уже прибыл на место соревнований, завершил процесс аккредитации и взвешивания. Кроме того, уже прошла жеребьевка, после которой Денис узнал своих будущих соперников. На данный момент продолжает ежедневные физические тренировки.

Как рассказывают родители подростка, Денис занимается тхэквондо уже 7 лет. Три последних года были особенно богатыми на награды. Подготовкой спортсмена занимается тренер Владимир Кочетов.

ИСТОЧНИК KP.RU