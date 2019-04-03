В Пскове пройдет областной этап конкурса «Учитель года России-2019»

СЕГОДНЯ 13:23 2019-04-03T13:30:43+03:00

Конкурс будет проходить с 9 по 11 апреля

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В Пскове 9 апреля начнется областной этап конкурса «Учитель года - 2019». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в администрации Псковской области, торжественная церемония открытия пройдет 9 апреля в 16:00 в актовом зале МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия» по адресу: улица Балтийская, 5 «Б».

В этом году за звание лучшего педагога региона посоревнуются 42 лучших педагога. География участников весьма обширна – 17 районов, представлены как районные центры, так и небольшие села. Непосредственно конкурсная программа для выявления качества профессиональных навыков учителей пройдет 9 - 11 апреля.

В этом же месте 11 апреля в 16.00 состоится церемония награждения победителей и торжественное закрытие конкурсов. Победитель областного этапа представит Псковскую область на Всероссийском этапе.

КСТАТИ

Лучшим учителем Пскова в 2019 году стала Анастасия Дмитриева. В 2018 году представитель Псковской области Илья Казанцев дошел до финала конкурса «Учитель года России», но главный приз, Большого хрустального пеликана, он получить не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU