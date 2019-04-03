2019-04-03T16:23:34+03:00
Общество

Псковская таможня передала министерству культуры изъятые на границе культурные ценности

Всего было передано 6 предметов, среди которых ископаемый бивень слона возрастом в 2 миллиона лет
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Псковские таможенники изъяли за 2018 год шесть предметов, представляющих культурную ценность.Псковские таможенники изъяли за 2018 год шесть предметов, представляющих культурную ценность.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Псковская таможня передала министерству культуры 6 предметов, представляющих культурную и историческую ценность,. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков»в пресс-службе ведомства, таможенники конфисковали предметы во время проверки выезжающих заграницу транспортных средств.

В министерство культуры таможня передала: две иконы 19 века, антикварную книгу «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИНЪ А.С. Пушкина» 1916 года, австрийскую саблю 1861 года, шпага 1911 года и часть бивня ископаемого слона, примерный возраст которой составил больше двух миллионов лет. Все эти предметы сотрудники ведомства изъяли на международных контрольно-пропускных пунктах Убылинка, Бурачки, Шумилкино в течение всего 2018 года.

Все культурные ценности сотрудники таможни конфисковали, потому что их владельцы, как россияне, так и иностранцы, пытались вывезти их без соблюдения всех законов и заполнения таможенных деклараций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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