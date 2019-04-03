Главе региона представили нового главу «Псковэнерго»

СЕГОДНЯ 17:05 2019-04-03T18:38:09+03:00

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Главе региона Михаилу Ведерникову представили нового главу «Псковэнерго». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, им стал Александр Михайлов, ранее возглавлявший «Всеволожское предприятие электрических сетей».

Перед новым главой в первую очередь поставлена задача внедрения цифровых технологий для повышения качества и надежности электроснабжения региона. Все это представлено в специальном отдельном проекте, объем выделенных средств составляет около 10,5 миллионов рублей. Также планируется внедрение автоматики на пяти подстанциях - «Овсище», «Завеличье», «Поречье», «Кунья» и «Рябики».

Есть и не менее грандиозные цели – например, будут отремонтированы больше трех тысяч километров линий электропередачи и больше тысячи трансформаторных подстанций, расчищены 4,1 тысячи гектаров трасс ЛЭП. Эти плановые работы, которые до сих пор откладывались, будут проведены в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU