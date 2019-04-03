В Псковской области названы сроки установки кассовых аппаратов для предпринимателей

СЕГОДНЯ 18:15 2019-04-03T20:33:01+03:00

Кассовые терминалы теперь должны быть у всех, кроме торгующих под открытым небом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Псковской области стали известны сроки установки контрольно-кассовых аппаратов для предпринимателей. Как сообщил «Комсомольской Правде – Псков» уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев, установить оборудование необходимо до 1 июля 2019 года.

Онлайн-кассы станут обязательными к применению для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих работы и услуги населению, работающих в розничной торговле, а также всех транспортных перевозчиков. Обязанность приобрести кассовый аппарат возложена также на предпринимателей, ведущих деятельность с использованием торговых автоматов без наемных сотрудников. Кроме того, если предприниматель торгует в рамках организованного рынка или ярмарки, но при этом использует как торговое место, к примеру, палатку, а не открытый рыночный лоток в, то ему приобрести кассовый аппарат также необходимо.

От приобретения кассы освобождены только организации и предприниматели, которые при торговле товарами используют открытый прилавок вне торговых помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU