2019-04-04T10:10:21+03:00
Происшествия

В Псковской области спасатели за сутки зарегистрировали 59 палов травы и 3 лесных пожара

Общая площадь возгораний превысила 40 гектаров
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Псковские спасатели за сутки выезжали на 62 природных пожара.Псковские спасатели за сутки выезжали на 62 природных пожара.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Псковской области спасатели зарегистрировали за сутки 59 палов травы и 3 лесных пожара. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Псков» в пресс-службе главного регионального управления МЧС России, Общая площадь всех возгораний превысила 40 гектаров.

- Лесные пожары произошли в Печорском, Палкинском, Себежском районах, - пояснил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Общая их площадь составила 1,35 гектара. Всего за 2019 года в регионе зафиксировано 7 лесных пожаров.

Общая площадь палов травы за последние сутки - 43,46 гектара. Всего за время введения пожароопасного периода произошло 405 таких возгораний.

КОНКРЕТНО

Спасатели напоминают, что за неосторожное обращение с огнем, повлекшее пожар, так и за поджог травы предусмотрен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Также сотрудники МЧС отмечают, что палы травы наносят природе больше вреда, чем пользы. Кроме того, огонь без присмотра может добраться до населенных пунктов и уничтожить материальные ценности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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