В Пскове на улице Индустриальной загорелась электроподстанция
В Пскове на улице Индустриальной в промышленной зоне загорелась электроподстанция. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, вызов на пульт диспетчера об этом поступил 4 апреля в 7.27.
- На место происшествия выехали семь пожарных автомобилей и двадцать спасателей, - отметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - С возгоранием сотрудники МЧС справились за час, его причины устанавливаются. Огонь повредил крышу здания.
В то время, пока спасатели готовились к тушению пожара, сотрудники «Псковэнерго» обесточили силовое оборудование, чтобы не подвергать сотрудников МЧС опасности. Все абоненты, для которых электричество шло через эту подстанцию, были оперативно переподключены к другим источникам.
Во время пожара никто не пострадал. В «Псковэнерго» также отметили, что оборудование огонь не повредил. Специалисты выясняют объем работ по восстановлению крыши здания.
ИСТОЧНИК KP.RU