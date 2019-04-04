2019-04-04T10:26:19+03:00
Происшествия

В Пскове на улице Индустриальной загорелась электроподстанция

Электрики на время пожара переподключили потребителей и обесточили аварийное здание
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Во время пожара на электроподстанции в Пскове никто не пострадал. Фото: пресс-служба "Псковэнерго".Во время пожара на электроподстанции в Пскове никто не пострадал. Фото: пресс-служба "Псковэнерго".
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В Пскове на улице Индустриальной в промышленной зоне загорелась электроподстанция. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, вызов на пульт диспетчера об этом поступил 4 апреля в 7.27.

- На место происшествия выехали семь пожарных автомобилей и двадцать спасателей, - отметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - С возгоранием сотрудники МЧС справились за час, его причины устанавливаются. Огонь повредил крышу здания.

В то время, пока спасатели готовились к тушению пожара, сотрудники «Псковэнерго» обесточили силовое оборудование, чтобы не подвергать сотрудников МЧС опасности. Все абоненты, для которых электричество шло через эту подстанцию, были оперативно переподключены к другим источникам.

Во время пожара никто не пострадал. В «Псковэнерго» также отметили, что оборудование огонь не повредил. Специалисты выясняют объем работ по восстановлению крыши здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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