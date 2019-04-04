2019-04-04T11:13:03+03:00
Общество

Десять новых детских площадок смонтируют в Пскове в этом году

Еще одна будет завершена – ее основание подготовили годом ранее
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Детские площадки в Псковской области появляются в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".Детские площадки в Псковской области появляются в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Псковской области в 2019 году появится несколько десятков новых детских игровых площадок. Только в региональной столице планируют создать 10 таких комплексов, сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в Управлении городским хозяйством администрации муниципалитета. Но в принципе можно говорить об 11 детских площадках, одна – это переходящий объект, основание для площадки сделали в прошлом году.

В Великих Луках в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» смонтируют 16 детских и спортивных площадок. Такие данные предоставили в пресс-службе администрации города.

СПРАВКА «КП»

В 2018 году в Пскове создали 9 детских площадок, в Великих Луках – 16. Кроме того, в южной столице региона были смонтированы игровые элементы в 23 дворах многоквартирных домов.

КОНКРЕТНО

На реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» Псковская область в 2019 году получила 192 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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