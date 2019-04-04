2019-04-04T11:29:08+03:00
Общество

Псковской области выделены 100 млн рублей на капремонт цепных мостов в Острове

Этот уникальный памятник был возведен в середине 19 века
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Цепные мосты в Острове капитально отремонтируют за 100 миллионов рублей. Фото: Федор Голубенко.Цепные мосты в Острове капитально отремонтируют за 100 миллионов рублей. Фото: Федор Голубенко.
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В 2019 году в Острове могут начаться ремонтные работы на одном из туристических объектов Псковской области. Это цепные мосты, уникальное транспортное сооружение, которое сохранилось практически без изменений с середины 19 века. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в администрации Псковской области, правительством РФ накануне было согласовано выделение 100 млн рублей на эти цели.

Ранее, в декабре 2018 года, необходимость проведения ремонтных работ с руководством Росавтодора обсуждал псковский губернатор Михаил Ведерников.

Кроме того, правительством утверждено выделение дополнительных средств на строительство Северного обхода. Это порядка 200 млн рублей.

СПРАВКА «КП»

В 2019 году объем средств дорожного фонда Псковской области составил 5,7 млрд рублей. Дополнительно к этим средствам регион получает 1,6 млрд рублей на ремонт дорог в Пскове и близлежащих районах. Решением правительства к этой сумму прибавились еще 300 млн рублей.

КОНКРЕТНО

Дорогостоящий ремонт необходим большей части мостов в Псковской области. Всего в регионе насчитывается 511 переправ.

КСТАТИ

Известные тревел-блоггеры рассказали в одном из выпусков своего шоу о цепных мостах Острова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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