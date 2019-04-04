2019-04-04T11:46:01+03:00
Происшествия

Из магазина в Стругокрасненском районе изъяли поддельную водку

В магазине во время прокурорской проверки обнаружена 161 бутылка контрафактного алкоголя
НИКОЛЬ МИЛЛЕР
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В магазине в Стругах Красных продавался алкоголь с поддельными акцизными марками.В магазине в Стругах Красных продавался алкоголь с поддельными акцизными марками.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В магазине поселка Струги Красные во время прокурорской проверки изъята 161 бутылка водки с поддельными акцизными марками. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, районный надзорный орган возбудил уголовное дело против причастных к этому преступлению.

Все бутылки с контрафактным алкоголем районная прокуратура передала экспертам. Последние только подтвердили догадки ведомства. Алкоголь, разлитый по бутылкам, находится в незаконном обороте, акцизные марки подделаны.

Во время следственных действий предстоит выяснить, кто причастен к продаже контрафактного алкоголя в магазине. Злоумышленники, если суд признает их виновными в правонарушении, понесут серьезное наказание. Часть 4 статьи 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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