Дачная амнистия в Псковской области продлена до 1 марта 2020 года

СЕГОДНЯ 13:47 2019-04-04T13:47:06+03:00

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Регистрация на право собственности построек на земле предназначенной для огородничества в Псковской области продлена до 1 марта 2020 года. Как предает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на встрече с журналистами рассказала Ребенко Олеся Евгеньевна, руководитель регионального управления Росреестра.

Дачная амнистия, которая началась с 2006, не имеет срока ограничения. Если у владельца, или наследника, есть документ о предоставление ему земли до введения в действие земельного кодекса 2001 года, то на основе этого документа владелец имеет все основания зарегистрировать право на собственность на этот земельный участок. Оно распространяется на такие постройки как индивидуальные жилые дома, сады и огороды. Единственной оплатой за процедуру является госпошлина в размере 350 рублей. Для проведения операции обратитесь в ближайшее отделение МФЦ или Росреестра.

Для документов которые были выданы после введения действия земельного кодекса 2001, четко установлены виды прав для собственников и перечень документов для регистрации прав на собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU