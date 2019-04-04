2019-04-04T15:46:37+03:00
Общество

Четырех великолучан спасли благодаря санитарной авиации

Еще трех человек медики на вертолете эвакуировали из Дедовичей и Порхова
НИКОЛЬ МИЛЛЕР
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Санавиация в псковской области - возможность быстро получить высококвалифицированную медицинскую помощь.Санавиация в псковской области - возможность быстро получить высококвалифицированную медицинскую помощь.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Благодаря санавиации в Псковской области было спасено четверо великолучан. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков», в пресс-службе предприятия «Русские вертолетные системы», кроме наличие медицинского вертолета помогло экстренно эвакуировать еще трех человек.

Данные, которые предоставили в организации относятся ко второй половине марта. Вертолет экстренно доставил троих пациентов с острым инфарктом миокарда и одного пациента с нарушением мозгового кровообращения из Великих Лук, после чего им помогли медики специализированного центра в Пскове. Еще трое пациентов на санитарной авиации в областную столицу прибыли из Дедовичей и Порхова. Каждому пациенту требовалось оперативное вмешательство, которое не было возможности провести в районных центрах.

КСТАТИ

За 2018 год санавиация спасла в псковской области 131 человека, 5 из которых - дети. В 2019 администрация региона потратит на работу санавиации 65 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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