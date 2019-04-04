В Великолукском районе в порыве ревности женщина ударила ножом своего сожителя

СЕГОДНЯ 17:03 2019-04-04T17:03:12+03:00

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В Великолукском районе суд рассмотрит уголовное дело в отношении 38-летней женщины, которая ударила своего сожителя ножом. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, следователи собрали достаточно сведений для составления обвинительного заключения.

Инцидент произошел в деревне Овчинниково. Как установили полицейские, вечером 3 января 2019 года между злоумышленницей и её сожителем, 37-летним мужчиной, произошла ссора. Причиной этому послужила подруга подозреваемой. Женщина посчитала, что сожитель уделяет гостье слишком много внимания. Ссора усугублялась тем, что злоумышленница была пьяна. После недолгих разборок женщина схватила нож и ударила им мужчину в область живота.

Мужчина остался жив, медики увезли его на скорой в тяжелом состоянии. Женщину задержали на месте преступления вовремя прибывшие полицейские. Если злоумышленницу признают виновной в совершении преступления, то ей грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU