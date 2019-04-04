2019-04-04T18:20:21+03:00
Общество

Координировать проект «Историческая память» в Псковской области будет Александр Голышев

Он сменил на этой должности вице-спикера регионального парламента Бориса Полозова
Виталий Суриков
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Александр Голышев будет курировать патриотические акции и сохранение памятников в псковской области. Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".Александр Голышев будет курировать патриотические акции и сохранение памятников в псковской области. Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".
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В Псковской области у проекта «Историческая память» появился новый координатор. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», эту должность занял Александр Голышев.

Его кандидатуру утвердил президиум регионального политсовета партии. Такое решение принимает именно этот орган, так как проект поддерживается «Единой Россией». Раньше этот пост занимал вице-спикер областного Собрания депутатов Борис Полозов.

Назначенному на должность Александру Голышеву предстоит курировать не только сохранение памятников на территории Псковской области, но и акции, которые направлены на патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о Великой Отечественной войны, таких как «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.

КСТАТИ

Александр Голышев недавно стал советником губернатора псковской области Михаила Ведерникова по вопросам объединения Изборского и Псковского музеев-заповедников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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