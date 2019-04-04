2019-04-04T20:41:56+03:00
Общество

В Псковской области пересмотрят субсидии на горячее питание для школьников

Этим вопросом займется региональный парламент
Виталий Суриков
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Елена Полонская рассказала Александру Котову об итогах проверки столовых в школах.Елена Полонская рассказала Александру Котову об итогах проверки столовых в школах.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
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В Псковской области региональный парламент пересмотрит субсидии на горячее питание для школьников. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, этот вопрос обсудили председатель собрания народных избранников Александр Котов и руководитель проекта «Родительский контроль» Елена Полонская.

Елена Александровна рассказала о проведенной проверке учебных заведений в Пскове по предоставлению горячего питания школьникам. За это время составлено 11 актов. После их анализа руководители проекта отметили, что охват школьников горячим питанием меньше на окраинах города, чем в центре: 30% против 70%.

Причина заключается в том, что не все семьи могут позволить оплачивать горячие обеды своему ребенку. Также обеды, предоставляемые детям из малоимущих семей, отличается от оплачиваемого родителями.

Чтобы лучше понимать ситуацию, - заметила Елена Полонская, - одним детям на обед предложено жаркое, а другим – пшённая каша.

Последний раз субсидии на горячее питание пересматривались в 2008 году, а теперь этих денег хватает только на булочку с чаем. Псковское областное Собрание депутатов рассмотрит этот вопрос при формировании бюджета на 2020 год.

КСТАТИ

Корреспондент «Комсомолки» побывал в одной из школ во время проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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