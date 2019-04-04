2019-04-04T21:40:51+03:00
Общество

Комитет по образованию Псковской области: Малокомплектные школы в Дновском районе не закроют

Александр Седунов прокомментировал появление в СМИ открытых писем от родителей небольших сельских школ региона
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Власти Псковской области настаивают: ни одна малокомплектная школа не будет закрыта.Власти Псковской области настаивают: ни одна малокомплектная школа не будет закрыта.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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- Никаких предпосылок и планов по закрытию школ у администрации Псковской области и регионального комитета по образованию нет, - подчеркнул в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды – Псков» председатель профильного ведомства Александр Седунов, комментируя появление в ряде средств массовой информации открытых писем от родителей учеников образовательных учреждений Дновского района.

Речь идет о Заклинской и Бельской школах. Обе малокомплектные. Родители опасаются, что детям придется ездить за несколько километров от дома на занятия.

- Очень прошу родителей не верить слухам, - отметил Александр Седунов. – И Заклинская, и Бельская школы работают и будут работать.

КСТАТИ

В администрации области подчеркнули, что в регионе предпринимаются усилия не просто по сохранению таких сельских школ, но и по привлечению для их финансирования федеральных средств рамках нацпроекта «Образование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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