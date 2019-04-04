СЕГОДНЯ 21:39 2019-04-04T21:39:55+03:00

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37 псковичей заплатят штрафы за умышленный поджог сухой травы. Как рассказали «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, они заплатят от двух до трех тысяч рублей.

Спасатели продолжают информировать псковичей о том, что палы травы не несут в себе ничего положительного, а наоборот могут привести к печальным последствиям. За такое правонарушение предусмотрены штрафы: должностные лица могут заплатить от 6 до 15 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели – от 20 до 30 тысяч рублей, юридические лица – от 150 до 200 тысяч рублей.

Если вы заметили начинающийся пожар, то можно его постараться потушить. Если огонь идет стеной и занимает большую площадь, то необходимо вызвать спасателей по телефонам 01, 101 или 112. Спасателям нужно описать местность, где происходит пожар.

КОНКРЕТНО

Со времени введения пожароопасного периода в Псковской области произошло 416 природных пожара. За 3 апреля в Псковской области зафиксировано 59 палов травы и 3 лесных пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU