2019-04-05T10:03:04+03:00
Общество

В Псковской области из-за пала травы сгорели два дачных дома

Всего за сутки в регионе спасатели зафиксировали 59 случаев горения сухой растительности
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Дачников ждет неприятный сюрприз , когда они приедут в следующий раз - из-за чужой халатности сгорели два дома.Дачников ждет неприятный сюрприз , когда они приедут в следующий раз - из-за чужой халатности сгорели два дома.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Псковской области из-за пала сухой травы сгорели два дачных дома и две хозяйственные постройки. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, произошло это в деревне Жателы Порховского района.

- Вызов на пульт диспетчера поступил 4 апреля в 14.54, - отметил сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали две пожарные машины и семь спасателей. Сотрудникам МЧС удалось спасти от огня еще пять построек.

Всего за 4 апреля спасатели зафиксировали 59 палов травы на площади 47 гектаров. За время действия пожароопасного периода произошло уже 468 подобных пожаров. Также за прошедшие сутки в Новоржевском и Себежском районах вспыхнули лесные пожары. Сгорело 0,15 гектар растительности. За 2019 год в Псковской области произошло 9 лесных пожаров на площади 2,4 гектара.

КСТАТИ

За умышленный поджог сухой травы в Псковской области штрафы заплатят 37 человек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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