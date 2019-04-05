В Псковской области из-за пала травы сгорели два дачных дома
В Псковской области из-за пала сухой травы сгорели два дачных дома и две хозяйственные постройки. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, произошло это в деревне Жателы Порховского района.
- Вызов на пульт диспетчера поступил 4 апреля в 14.54, - отметил сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали две пожарные машины и семь спасателей. Сотрудникам МЧС удалось спасти от огня еще пять построек.
Всего за 4 апреля спасатели зафиксировали 59 палов травы на площади 47 гектаров. За время действия пожароопасного периода произошло уже 468 подобных пожаров. Также за прошедшие сутки в Новоржевском и Себежском районах вспыхнули лесные пожары. Сгорело 0,15 гектар растительности. За 2019 год в Псковской области произошло 9 лесных пожаров на площади 2,4 гектара.
КСТАТИ
За умышленный поджог сухой травы в Псковской области штрафы заплатят 37 человек (подробности).
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