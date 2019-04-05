2019-04-05T11:48:13+03:00
Происшествия

В Великих Луках на проспекте Гагарина жители обнаружили артиллерийский снаряд

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Спасатели дважды за сутки разминировали артиллерийские снаряды на юге Псковской области.Спасатели дважды за сутки разминировали артиллерийские снаряды на юге Псковской области.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Великих Луках на проспекте Гагарина жители обнаружили артиллерийский снаряд. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, взрывоопасный предмет пролежал в земле больше 70 лет со времен Великой Отечественной войны.

- Снаряд калибра 122 миллиметра обнаружили недалеко от дома №156, - отметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черпицкий. - Его обезвредили саперы поисково-спасательного отрада Великих Лук.

Еще один раз спасателям пришлось выезжать на вызов в деревню Демя Новосокольнического района. Здесь жители обнаружили 105-миллиметровый артиллерийский снаряд. Специалисты разминировали его на месте.

КСТАТИ

В Великих Луках в черте города не первый раз находят крупный взрывоопасный предмет. Во время строительства путепровода на месте укладки дороги специалисты нашли авиабомбу (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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