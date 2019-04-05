Несовершеннолетний великолучанин воспользовался забывчивостью клиента банкомата и украл 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-05T13:07:44+03:00

Подросток ждет наказания за то, что украл 100 тысяч рублей из банкомата. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Великих Луках несовершеннолетний великолучанин украл 100 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полицейским быстро удалось вычислить злоумышленника.

Все произошло 3 апреля на проспекте Ленина. Мужчина 1973 года рождения подошел к банкомату. Ему требовалось снять большую сумму денег — 100 тысяч рублей. После совершения операции мужчина забрал карту, но категорически забыл про деньги. Когда он вспомнил, что чего-то не хватает, то кинулся обратно. Денег к тому времени там уже не было.

Как удалось выяснить следователям, рядом с банкоматом находился 17-летний подросток. Он увидел, что мужчина оставил деньги, и забрал их. Поскольку банкоматы оборудованы камерами, установить личность злоумышленника не составило труда.

У подростка изъяли всю украденную сумму. Полицейские проводят проверку, после чего определятся с возможным наказанием для юного великолучанина.

ИСТОЧНИК KP.RU