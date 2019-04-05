В Пскове «Тотальный диктант» пройдет на восьми площадках

СЕГОДНЯ 13:28 2019-04-05T13:28:24+03:00

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Для проведения «Тотального диктанта» в Пскове организаторы подготовили восемь площадок. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды – Псков», об этом на встрече с журналистами рассказала координатор проекта Ольга Родина.

В этом году помимо Пскова принимать участие в Тотальном Диктанте также будут Дно, Палкино, Печоры, Остров и Дедовичи.

- Наши волонтеры отправятся в города, там проведут мероприятие, - отметила Ольга Родина. - После этого они привезут работы на проверку в Псков.

Регистрацию на мероприятие можно пройти на сайте «Тотального диктанта» как до, так и после его завершения. Это необходимо для просмотра результатов. Регистрация проходит анонимно, исключением являются школьные площадки. Там понадобится паспорт для входа, ведь в школах действует пропускная система.

По итогу, все участники получат фирменные черные гелевые ручки, сертификаты можно будет скачать в цифровом виде. За хорошую грамотность в подарок отличники получат набор электронных книг.

КОНКРЕТНО

Диктант будет длится один час с 14:00 по 15:00. Итоги организаторы подведут 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU