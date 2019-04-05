В Великолукском районе мужчина продавал мебель, а в итоге лишился денег

СЕГОДНЯ 14:50 2019-04-05T14:50:32+03:00

Мошенник получил на свои счета 27,5 тысяч рублей

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В Великолукском районе мужчина попался на удочку мошенников. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, он пытался продать мебель через интернет.

Великолучанин разместил объявления в интернете и принялся ждать покупателей. Звонок раздался 3 апреля. Неизвестный проявил заинтересованность в покупке мебели и отметил, что готов перевести предоплату. Мужчина не заметил никакого подвоха и направился к банкомату. После выполнения всех требований оказалось, что с карточки потерпевшего деньги перечислены на счет мошенника. Общая сумма ущерба - 17,5 тысяч рублей.

Великолучанин вновь попытался связаться со злоумышленниками, но тщетно. Мужчина отправился в полицию и написал заявление. Полицейские возбудили уголовное дело. Телефон, с которого поступил звонок, зарегистрирован в Свердловской области. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU