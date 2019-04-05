2019-04-05T15:44:52+03:00
Общество

Магазин канцелярских принадлежностей «Карандашофф» в честь весны разыгрывает подарки

Кроме этого каждый пскович сможет получить скидку при выполнении одного несложного действия
Варвара Каткова
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Фото: магазин "Карандашофф".Фото: магазин "Карандашофф".
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Магазин канцелярских принадлежностей «Карандашофф» в честь весны разыгрывает подарки. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» представители магазина, кроме призов псковичей ждут скидки.

Розыгрыш проходит в официальной группе «Карандашофф» в социальной сети «Вконтакте». Все, что необходимо сделать, так это сделать репост конкурсной записи к себе на страницу и являться участником сообщества, после чего можно ждать итогов конкурса. Их подведут 9 апреля. На кону набор пластилина «Гамма», набор цветных карандашей «Berlingo», набор фломастеров «Berlingo», пальчиковые краски «Мульти-Пульти» и золотая карта скидок.

Еще один маленький сюрприз — все участники розыгрыша, если предъявят репост конкурсной записи на кассе магазина, получат 10% скидки на свою покупку.

КОНКРЕТНО

Итоги розыгрыша организаторы подведут 9 апреля в 15.00. Магазин «Карандашофф» располагается по адресу: улица Балтийская, дом №10А. Время работы: с 10.00 до 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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