В Псковской области выделены 70 млн рублей в помощь сельхозпредприятиям

СЕГОДНЯ 16:07 2019-04-05T16:07:36+03:00

Это деньги из регионального бюджета, а помимо них аграриям выделены средства и Минсельхозом

Изменить размер текста: A A

В Псковской области в качестве софинансирования федеральных программ поддержки сельхозпроизводителей в первом квартале 2019 года выделено 70 млн рублей из регионального бюджета. Значительную часть этих средств направят в качестве субсидий на производство молока, часть потратят на так называемую несвязную поддержку (за гектар пашни – Ред.), сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области.

Сейчас в регионе активно идет подготовка к новому посевному сезону – идет вывоз на поля минеральных и органических удобрений, покупается новая сельхозтехника. В профильном комитете уточнили, что уже с начала 2019 году приобретено 30 единиц техники, на эти цели планируется потратить прядка 300 млн рублей.

Эксперты отметили, что по итогам зимы успешно перезимовали озимые, их площадь превышает 26 тысяч га, годом ранее эта цифра не превысила 8 тысяч га. Тогда помешали погодные условия.

5 апреля глава правительства Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам проведения весенних полевых работ, участвовал в нем в режиме ВКС и глава Псковской области Михаил Ведерников.

Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу и Минсельхозу контролировать цены на удобрения, чтобы не допустить их рост, а также призвал незамедлительно довести все средства, выделенные из федерального бюджета, до аграриев.

ИСТОЧНИК KP.RU