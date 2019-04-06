Прокуратура нашла нарушения в организации питания в школах Пскова
В образовательных учреждениях Пскова прошла прокурорская проверка. Оценивалась организация питания детей и качество подаваемых блюд, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре города.
Выявлено несколько нарушений. Так, в двух школах не организовано двухразовое питание – завтрак и обед, еще в двух образовательных учреждениях не получают бесплатное питание дети с ограниченными возможностями здоровья.
В списке нарушений и масса блюд, их пищевая и энергетическая ценность, наличие витаминов в предлагаемых школьникам обедах и завтраках.
В результате в органы Роспортребнадзора направлены шесть материалов о привлечении виновных к административной ответственности, в адрес двух директоров школ внесены представления с требованием устранить нарушения.
КСТАТИ
В Псковской области проводится родительский контроль за качеством питания детей в школах (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU