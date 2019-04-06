2019-04-06T09:42:58+03:00
Политика

Псковские таможенники задержали крупную партию яблок, выдаваемых за древесный уголь

Водитель предоставил документы о перевозке угля для мангалов и барбекю
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Псковской области сотрудники таможни задержали крупную партию фруктов, выдаваемых за древесный уголь.В Псковской области сотрудники таможни задержали крупную партию фруктов, выдаваемых за древесный уголь.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Псковской области сотрудники таможни изъяли почти 20 тонн яблок, которые, если верить документам, должны были стать углем для мангалов. На грузовом автомобиле с белорусскими номерами перевозили товар. По документам значилось, что в кузове находится уголь для мангалов и барбекю, рассказала главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева. Однако при досмотре кузова в Куньинском районе выяснилось, что внутри находятся стянутые крепежной лентой листы пенопласта, от которых явно пахло яблоками. И не случайно. За ними были скрыты коробки с фруктами общим весом в 20 тонн.

Водитель не смог что-либо пояснить сотрудникам таможни, не вспомнил он и где въехал на территорию России.

Яблоки были изъяты. В ведомстве отметили, что партия товара будет уничтожена ввиду отсутствия на него каких-либо санитарных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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