В Великих Луках мужчина отправится в колонию строгого режима за нападения на горожан

СЕГОДНЯ 09:58 2019-04-06T09:58:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Великих Лук признан виновным в совершении нескольких нападений на горожан. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, Великолукский городской суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Нападения были совершены в 2018 году.

Первое зафиксировали на улице Вокзальной. Злоумышленник был пьян, во дворе жилого дома он вырвал у прохожего мобильный телефон. А через несколько дней на проспекте Ленина напал на мужчину, несколько раз ударил его, а когда человек упал, отобрал барсетку с деньгами и телефоном. Общая сумма ущерба составила порядка 16 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что мужчину вскоре задержали, ему предъявили обвинение по статье «Грабеж». Суд признал великолучанина виновным.

ИСТОЧНИК KP.RU