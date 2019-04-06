ФК «Псков-747» сыграет свой первый матч после зимнего перерыва с подмосковной «Коломной»

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-06T11:06:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Футбольный клуб «Псков-747» сыграет свой первый матч в профессиональной футбольной лиге в зоне «Запад» после зимнего перерыва с подмосковной «Коломной». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе псковской команды, встреча начнется 6 апреля в 14.00 на стадионе «Труд».

Последние игры в розыгрыше первенства команды сыграли в ноябре. «Псков-747» обыграл «Ленинградец» со счетом 2:1. За последние пять игр это была единственная победа псковичей. «Коломна» уступила тому же коллективу из Санкт-Петербурга со счетом 1:2.

В турнирной таблице «Псков-747» занимает 11 место. Псковичи за 15 игр набрали 16 очков. «Коломна» набрала 20 баллов за 16 игр и располагается на восьмой строчке первенства.

КСТАТИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» в первом матче после зимнего перерыва уверенно переиграл смоленский «Днепр». Встреча на стадионе «Экспресс» в городе на Ловати завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU