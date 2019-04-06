Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области помогает в организации субботников

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-06T13:03:53+03:00

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Компания «Экопром» помогает в организации субботников в Пскове и Псковском районе. В рамках месячника частные предприятия и различные учреждения подали заявки об уборке территорий, все они будут включены в сводный план, утвердят его 8 апреля. В соответствии с этим планом организуют вывоз мусора, сообщил «Комсомольской правде – Псков» директор компании «Экопром» - регоператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст.

Примером такой работы стал субботник в Выбутах. 6 апреля здесь собрались десятки волонтеров, которые очистили берег реки Великой.

- Мне кажется, это здорово, когда есть неравнодушные люди, которые не остаются в стороне, - сказал Сергей Пайст.

Всем волонтерам были предоставлены перчатки, необходимый для уборки инвентарь и мешки для мусора.

- Это будет происходить в принципе по всей области в том или ином виде. И мы также попросим оказать содействие и операторов, транспортирующих отходы на территории различных муниципальных образований, где они есть, - добавил руководитель компании.

ИСТОЧНИК KP.RU