2019-04-06T15:07:27+03:00
Политика

В Псковском региональном отделении ОНФ произошли кадровые изменения

Избран новый состав сопредседателей
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Псковской области избраны новые сопредседатели реготделения ОНФ. Фото: официальный сайт Общероссийского Народного Фронта.В Псковской области избраны новые сопредседатели реготделения ОНФ. Фото: официальный сайт Общероссийского Народного Фронта.
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В Пскове 6 апреля проходит конференция регионального отделения Общероссийского Народного Фронта, одним из вопросов повестки дня стало избрание нового состава сопредседателей.

В список включили члена Общественной палаты России Андрея Царева, в Пскове он известен как руководитель Центра лечебной педагогики и благотворительного Фонда княгини Ольги, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе реготделения ОНФ. Кроме него сопредседателем выбрана член Общественной палаты Псковской области, доктор Галина Неваленная и руководитель военно-патриотического клуба «Высота» Владимир Никишин.

Возглавил исполком отделения Общероссийского народного Фронта заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

В состав штаба реготделения ОНФ вошли 20 человек в Псковской области. Фото: пресс-служба отделения ОНФ в регионе.

В состав штаба реготделения ОНФ вошли 20 человек в Псковской области. Фото: пресс-служба отделения ОНФ в регионе.

В этот же день сформирован новый состав штаба отделения ОНФ, в него вошли 20 человек. В их числе общественники, журналисты: Наталья Юрченко, Валерий Павлов, Олег Константинов, Ольга Кутузова и другие.

Как отметила Галина Неваленная, в состав штаба вошли сильнейшие эксперты и специалисты своего дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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