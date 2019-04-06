В Псковском региональном отделении ОНФ произошли кадровые изменения

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-06T15:07:27+03:00

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В Пскове 6 апреля проходит конференция регионального отделения Общероссийского Народного Фронта, одним из вопросов повестки дня стало избрание нового состава сопредседателей.

В список включили члена Общественной палаты России Андрея Царева, в Пскове он известен как руководитель Центра лечебной педагогики и благотворительного Фонда княгини Ольги, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе реготделения ОНФ. Кроме него сопредседателем выбрана член Общественной палаты Псковской области, доктор Галина Неваленная и руководитель военно-патриотического клуба «Высота» Владимир Никишин.

Возглавил исполком отделения Общероссийского народного Фронта заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

В состав штаба реготделения ОНФ вошли 20 человек в Псковской области. Фото: пресс-служба отделения ОНФ в регионе.

В этот же день сформирован новый состав штаба отделения ОНФ, в него вошли 20 человек. В их числе общественники, журналисты: Наталья Юрченко, Валерий Павлов, Олег Константинов, Ольга Кутузова и другие.

Как отметила Галина Неваленная, в состав штаба вошли сильнейшие эксперты и специалисты своего дела.

ИСТОЧНИК KP.RU