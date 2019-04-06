Репетицию Парада Победы проведут в Пскове 7 мая

СЕГОДНЯ 15:21 2019-04-06T15:21:37+03:00

Для этого будет перекрыт центр города для общественного и личного транспорта

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Псков начал подготовку к проведению Парада Победы. 7 мая в столице региона проведут репетицию с участием военнослужащих и с использованием техники.

С 21.00 до 23.00 будут перекрыты центральные улицы города – площадь Ленина, примыкающие к ней Октябрьский проспект, часть улицы Советской, закроют для движения транспорта Ольгинский мост. Автобусы направят по измененным маршрутам, которые будут опубликованы чуть позже.

Во время репетиции на площадь выйдут 18 парадных расчетов, строем пройдут около 1300 военнослужащих, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области. Детали мероприятия обсуждали в рамках Оргкомитета «Победа».

Известно, что в этом году ветераны вновь получат единовременные выплаты к Дню Победы, в начале мая им предоставят бесплатный проезд в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU