2019-04-06T15:21:37+03:00
Общество

Репетицию Парада Победы проведут в Пскове 7 мая

Для этого будет перекрыт центр города для общественного и личного транспорта
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
Поделиться:
В Пскове 7 мая пройдет репетиция Парада Победы.В Пскове 7 мая пройдет репетиция Парада Победы.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
Изменить размер текста:

Псков начал подготовку к проведению Парада Победы. 7 мая в столице региона проведут репетицию с участием военнослужащих и с использованием техники.

С 21.00 до 23.00 будут перекрыты центральные улицы города – площадь Ленина, примыкающие к ней Октябрьский проспект, часть улицы Советской, закроют для движения транспорта Ольгинский мост. Автобусы направят по измененным маршрутам, которые будут опубликованы чуть позже.

Во время репетиции на площадь выйдут 18 парадных расчетов, строем пройдут около 1300 военнослужащих, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области. Детали мероприятия обсуждали в рамках Оргкомитета «Победа».

Известно, что в этом году ветераны вновь получат единовременные выплаты к Дню Победы, в начале мая им предоставят бесплатный проезд в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Псковском региональном отделении ОНФ произошли кадровые изменения
Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области помогает в организации субботников
Игорь Угольников снимет фильм о Пушкине в Псковской области
ФК «Псков-747» сыграет свой первый матч после зимнего перерыва с подмосковной «Коломной»
В Великих Луках мужчина отправится в колонию строгого режима за нападения на горожан
Псковские таможенники задержали крупную партию яблок, выдаваемых за древесный уголь
Прокуратура нашла нарушения в организации питания в школах Пскова
Житель Пскова выиграл в лотерею около 10 млн рублей
Строительство здания новой школы в Дно подходит к своему завершению
В Псковской области выделены 70 млн рублей в помощь сельхозпредприятиям
Магазин канцелярских принадлежностей «Карандашофф» в честь весны разыгрывает подарки
В Великолукском районе мужчина продавал мебель, а в итоге лишился денег
В Пскове «Тотальный диктант» пройдет на восьми площадках
Несовершеннолетний великолучанин воспользовался забывчивостью клиента банкомата и украл 100 тысяч рублей
В Великих Луках на проспекте Гагарина жители обнаружили артиллерийский снаряд
В Псковской области из-за пала травы сгорели два дачных дома
37 псковичей заплатят штрафы за умышленный поджог сухой травы
Комитет по образованию Псковской области: Малокомплектные школы в Дновском районе не закроют
В Псковской области пересмотрят субсидии на горячее питание для школьников
Координировать проект «Историческая память» в Псковской области будет Александр Голышев
В Великолукском районе в порыве ревности женщина ударила ножом своего сожителя
Четырех великолучан спасли благодаря санитарной авиации
Дачная амнистия в Псковской области продлена до 1 марта 2020 года