2019-04-07T10:56:40+03:00
Общество

В Псковской области появится еще одна памятная дата

Она придется на 1 мая
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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В Псковской области устанавливают памятную дату в честь поднятия флага над Рейхстагом в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года.В Псковской области устанавливают памятную дату в честь поднятия флага над Рейхстагом в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Псковской области решили увековечить день, когда флаг Идрицкой дивизии был поднят в Берлине, ознаменовав завершение Великой Отечественной войны. Произошло это в ночь с 30 апреля на 1 мая в 1945 года. В память об этом событии в регионе устанавливается «День празднования водружения флага Идрицкой дивизии над Рейхстагом», сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации области.

Ежегодно в самом поселке Идрица (Псковская область) проводятся памятные мероприятия, а решением главы региона они включены и в план празднования 75-летия Победы в 2020 году.

Оргкомитетом «Победа» обсуждается сейчас вопрос о возможности установления стеллы в Идрице, объявлен конкурс эскизов.

КОНКРЕТНО

Над Рейхстагом в 1945 году был водружен штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, которая в июне 1944 года получила почетное наименование «Идрицкая».

ИСТОЧНИК KP.RU

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