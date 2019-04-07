2019-04-07T11:34:33+03:00
Происшествия

Очевидцев наезда автомашины на ребенка ищут в Пскове

Мальчик вышел из машины на проезжую часть и угодил под колеса
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Пскове устанавливают личность водителя, который сбил ребенка на улице Советской и скрылся с места ДТП.В Пскове устанавливают личность водителя, который сбил ребенка на улице Советской и скрылся с места ДТП.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове ищут очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал мальчик. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ребенку – 7 лет. Произошло все 31 марта 2019 года у дома №100 по улице Советской.

Мальчик вылезал из припаркованной автомашины на проезжую часть. На часах было 11.10. Именно в этот момент по дороге неслась машина, под колеса которой и угодил ребенок. Судя по всему, водитель не заметил его.

Мальчик получил травмы, на машине скорой помощи его доставили в больницу. Медики диагностировали переломы.

А вот водитель, который сбил ребенка, с места аварии скрылся.

Его личность сотрудники полиции надеются установить с помощью очевидцев ДТП.

КОНКРЕТНО

Всех, кто видел момент наезда на ребенка, просят позвонить в отдел полиции в Пскове по телефонам: (8112) 29-25-83, 29-25-82 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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