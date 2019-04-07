2019-04-07T19:47:35+03:00
Происшествия

Мотоклуб «Позитивная механика» соболезнует родным погибшей в Пскове девочки

Ребенок погиб под колесами мотоцикла 7 апреля
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Члены клуба "Позитивная механика" выразили соболезнования родным погибшей под колесами мотоцикла девочки, и предложили провести встречу с сотрудниками ГИБДД.Члены клуба "Позитивная механика" выразили соболезнования родным погибшей под колесами мотоцикла девочки, и предложили провести встречу с сотрудниками ГИБДД.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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По вине мотоциклиста в Пскове 7 апреля погибла шестилетняя девочка. Около 16.20 она вместе с родителями переходила проспект Энтузиастов по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомашины притормозили, чтобы пропустить людей, а вот мотоцикл рванул вперед.

Девочка получила серьезные травмы и была госпитализирована в Детскую областную больницу. Медики пытались спасти ей жизнь, но, к сожалению, ребенок скончался.

«Члены мотоклуба «Позитивная Механика» соболезнуют родственникам и близким пострадавших. Для каждого из нас потеря близкого человека страшное горе. Сейчас мы сотрудничаем с ГИБДД, выясняем все обстоятельства произошедшего. Чтобы предотвратить подобные трагедии считаем необходимым провести встречу с ГИБДД и псковскими мотоклубами. Берегите себя и родных», - написали лидеры мотодвижения в Пскове.

КСТАТИ

Сам мотоциклист и его пассажир тоже получили травмы и сейчас находятся в больниц. По данным УМВД России по Псковской области, водитель - в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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